Ex-bokser en Revue-icoon op lijst sp.a & de vernieuwers 06 september 2018

De lijst waarmee sp.a en de vernieuwers - een reeks onafhankelijke kandidaten - naar de verkiezingen trekt, is compleet.





De twee laatste plekken worden ingevuld door Rousselaars Revue-icoon Raf Degryse en ex-bokser Bianto Baekeland. Raf is een acteur die al in zowat alle lokale toneelverenigingen heeft gespeeld van de Rousselaerse Revue opnieuw een succesverhaal maakte. Hij krijgt plaats 10 op de lijst. Ex-bokser Bianto Baekeland komt op voor sp.a en staat op plaats 21. Bianto werd in 1988 Belgisch kampioen boksen bij de amateurs, maar is in Roeselare vooral ook een gekend Krottegemnaar. Het portret van Jean-Pierre Monseré dat tijdens Day One Festival op zijn initiatief op zijn gevel werd geschilderd, geeft de buurt kleur. (VDI)