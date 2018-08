Even minder licht en lawaai op kermis PRIKKELARM MOMENT IDEAAL VOOR MENSEN MET AUTISME OF ADHD CHARLOTTE DEGEZELLE

22 augustus 2018

02u36 0 Roeselare Roeselare Kermis pakt voor het eerst uit met een prikkelarm moment. Licht en muziek worden even gedempt, zodat ook mensen met autisme, epilepsie of een verstandelijke beperking kunnen genieten. Het initiatief komt er op voorstel van Groen-raadslid Steven Dewitte, die zelf een zoon met autisme heeft.

"Ieder huisje heeft zijn kruisje. Bij ons is dat autisme", opent gemeenteraadslid Steven Dewitte. "Naar de kermis of een pretpark gaan, is bijzonder moeilijk met onze zoon. Bij onze laatste poging moesten we na een kwartier en welgeteld één attractie al holderdebolder naar huis, omdat het hem te veel werd. En we zijn zeker niet de enigen in die situatie. Dat weet ik doordat ik actief ben in diverse ouderverenigingen voor mensen met kinderen met autisme en binnen de vzw Victor (thuisbegeleiding voor personen met autisme, red.)", vertelt hij.





De oplossing? Een prikkelarm moment. In 2014 organiseerde Hasselt als eerste in ons land dit op haar Septemberfoor. "Toen ik over een prikkelarme kermis hoorde, vond ik dat meteen een leuk initiatief dat ook haalbaar moest zijn in Roeselare", zegt Steven Dewitte.





Vooraleer hij het voorstel in de gemeenteraad voorlegde, sprak hij erover met verscheidene ouders. "Het enthousiasme was direct groot en ik leerde dat een prikkelarme kermis niet enkel voor personen met autisme het verschil maakt, maar ook voor onder meer mensen met ADHD, epilepsie, hooggevoeligheid, een verstandelijke beperking en ouderen." Het stadsbestuur ging snel overstag. "De kermis moet er zijn voor iedereen", aldus bevoegd schepen José Debels (CD&V).





30 decibel

Ook de foorreizigers zagen geen graten in het voorstel en samen met de stad werkten ze de prikkelarme kermis uit. "De muziek wordt op maandag 27 augustus van 15 tot 17.30 uur gedempt tot maximaal 30 decibel. De schreeuwerige klanken worden zo naar de achtergrond verdrongen", zegt Steven Dewitte. "Er zal ook niet door de micro geroepen worden en de flikkerlichtjes worden gedoofd. Zowat de hele kermis zal open zijn, uitgezonderd de erg spectaculaire attracties die sowieso voor enorm veel prikkels zorgen."





Patrick Dehoux, uitbater van het ringenspel, doet met plezier mee. "Hoewel kermis traditioneel gepaard gaat met lawaai en flikkerlichten, is het voor ons geen moeite om het iets rustiger aan te doen", reageert hij.





Goeie timing

"Als we op die manier mensen die anders niet kunnen komen de kans geven om zich te amuseren, dan doen we graag. De timing, op maandagmiddag, is ook goed gekozen. Dan is het sowieso rustiger."





De Roeselaarse kermis opent vrijdagavond en blijft staan tot en met woensdag 29 augustus.