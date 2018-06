Eurotuin sluit dit najaar 23 juni 2018

Aveve neemt de drie Eurotuin-winkels in Ophasselt, Deinze en Merelbeke over. "Retail staat voor grote uitdagingen. Vermits ik niet over eigen opvolging beschik, keek ik al een tijdje uit naar een partner die enerzijds de continuïteit en de beste garantie op jobzekerheid kon bieden en anderzijds bereid was te investeren in de winkels en de webshop", aldus Rudi De Kerpel, stichter en eigenaar van Eurotuin. "Door deze samenwerking met Aveve heb ik er alle vertrouwen in dat mijn 22 jaar levenswerk in goede handen is voor de toekomst." De overname betekent echter minder goed nieuws voor het Eurotuin-filiaal in Roeselare dat pas in september 2014 werd geopend langs de Brugsesteenweg. Die winkel sluit in het najaar de deuren.





(CDR)