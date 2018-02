Euroshop zwaait Geert uit 07 februari 2018

Het personeel van Euroshop bouwde een afscheidsfeestje voor Geert Casteleyn.





Na een carrière van niet minder dan 45 jaar gaat de man op 60-jarige leeftijd met pensioen.





Geert is een vrij bekend gezicht in Euroshop waar hij aan de slag was als verkoper in de meubelafdeling.





(CDR)