Europees kampioen boksen krijgt drie maanden rijverbod 06 februari 2018

Europees kampioen boksen Yves Ngabu (29) uit Roeselare is door de Brugse politierechter veroordeeld tot drie maanden rijverbod en een geldboete van 3.000 euro, waarvan de helft met uitstel. Na een eerdere veroordeling had Ngabu zijn theoretisch rijexamen niet opnieuw afgelegd. Op 26 december 2016 werd de bokser door de politie van Brugge tegengehouden voor een lichte verkeersovertreding. Bij de controle bleek dat hij na een eerdere veroordeling zijn theoretisch rijexamen nog niet opnieuw had afgelegd. In februari 2016 had de politierechtbank hem ook een maand rijverbod opgelegd voor overdreven snelheid. Later werd Ngabu in Dendermonde ook nog tot een maand rijverbod veroordeeld. "Ik versta het zelf niet goed", zei Yves Ngabu op de zitting. "Ik dacht dat mijn straf van de eerste keer was veranderd naar een zwaardere geldboete." De rechter veroordeelde Yves Ngabu uiteindelijk tot drie maanden rijverbod en een geldboete van 3.000 euro, waarvan de helft met uitstel. De Europees kampioen zal ook zijn theoretisch en praktisch rijexamen opnieuw moeten afleggen. Om zijn rijbewijs terug te krijgen, zal hij bovendien moeten slagen voor medische en psychologische proeven. (MMB)