Escape room laat leerlingen kennismaken met zorgsector 18 mei 2018

02u43 0 Roeselare De 130 laatstejaars van VISO campus Polenplein hebben gisteren een flinke uitdaging voorgeschoteld gekregen. Op hun speelplaats dook een heuse escape room op waaruit ze dienden te ontsnappen.

"We zijn heel blij dat VISO als een van de weinige scholen de escape room mag ontvangen", zegt adjunct-directeur Joeri Sioen. "In de pop-up ontdekken de laatstejaars via opdrachten hoe straf een job in de zorgsector is, of het nu de kinderopvang, thuisverpleegkunde of gehandicaptenzorg is. De leerlingen moeten eruit ontsnappen door samen te werken en puzzels op te lossen. Spelenderwijs maken ze kennis met de vele facetten van werken in de zorg." Nadien gaan ze in gesprek met een ambassadeur uit de zorgsector.





"De escape room is een onderdeel van de 'Ik ga ervoor'-campagne waarmee Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen al een aantal jaar promotie voert voor werken in de zorg", gaat Sioen verder. "De komende jaren zijn nog veel nieuwe en getalenteerde krachten nodig in die sector. Veel van onze VISO-leerlingen studeren met succes verder in die richtingen en werken in de zorgsector, vandaar dat we deze campagne ten volle steunen. Ook minister van Onderwijs Hilde Crevits zet mee haar schouders onder dit project." Het tekort in de zorgsector is bijzonder nijpend. De Vlaamse werkgeversorganisatie van de socialprofitsector Verso berekende dat er jaarlijks 46.000 nieuwe medewerkers nodig zijn. Ook vandaag staat de escape room nog opgesteld in de school.





(CDR)