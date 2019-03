Ernest is de ster van De Bever op Wereld Downsyndroomdag: “Hij is een echte verrijking” Charlotte Degezelle

21 maart 2019

13u06 10 Roeselare Vrije basisschool De Bever turnde Wereld Downsyndroomdag om tot een feestdag voor Ernest Appeltans (5). Alle kinderen en het schoolteam kwamen met twee verschillende sokken naar de klas. Bovendien zetten juf Els Verhaeghe en logopediste Lieselot Ghekiere, speciaal voor de kleuter die het syndroom van Down heeft, verschillende activiteiten op.

In het gezin Appeltans konden ze Wereld Downsyndroomdag, de dag waarop mensen met Downsyndroom wereldwijd in het zonnetje worden gezet, niet negeren. Papa Ward Appeltans, mama Tine Busschaert enhun kindjeren Lilith en Ernest, die geboren werd met het syndroom van Down, trokken niet alleen de symbolische verschillende sokken, die aangeven dat anders zijn gewoon heel normaal is, aan maar ook T-shirts met veelzeggende boodschappen zoals ‘Down syndrome dads were created because special kids needs heroes too’ of ‘Warning: I have an extra chromosome and I know how to use it’.

Ook in De Bever langs de Schoolstraat was Ernest de vedette van de dag. Hoewel de kleuter iets anders is dan de andere kindjes, is hij er meer dan welkom. “Wij hebben heel bewust gekozen voor inclusie, zolang het kan”, vertelt papa Ward Appeltans. “Dit stimuleert Ernest enorm. Zeker op vlak van taalontwikkeling. Maar tegelijkertijd vinden we het ook belangrijk voor de andere kindjes. Zij ervaren vanop de eerste rij dat anders zijn kan. Bovendien kent iedereen in hier in Beveren Ernest doordat hij hier naar school gaat en is erbij horen niet voor iedereen belangrijk? Ernest wordt hier super opgevangen en het initiatief om iets speciaals te doen rond Wereld Downsyndroomdag is ook volledig hun initiatief.”

De oproep om met verschillende sokken naar school te komen, viel noch bij de kinderen noch bij de leerkrachten in dovemansoren wat aantoont dat Ernest echt één van hen is. Maar voor de kleuter en z’n klasgenoten van de tweede kleuterklas hadden z’n juf Els Verhaeghe en Lieselot Ghekiere, de ambulante logopediste van De Vleugels in Klerken, nog heel wat meer in petto. In de turnzaal zetten ze een parcours op dat de kinderen, nadat Ernest dit plechtig opende door een lintje te knippen, konden verkennen met en zonder schoenen en al dan niet geblinddoekt. “Zo kunnen de kinderen voelen dat het op een andere manier soms niet zo makkelijk gaat”, duidt juf Els. Nadien was het tijd voor een belevingsverhaal waarbij logopediste Lieselot, met behulp van heel wat SMOG-gebaren waarmee Ernest communiceert, de kindjes meenam naar de boerderij. Ernest leefde zich uit als boer Jules en mocht onder meer z’n klasgenoten onderdompelen met een modderdeken, helpen bij het melken van een koe, een konijn aaien. Z’n gezicht sprak boekdelen.

Juf Els genoot er ook van. Eerder deze week staakten heel wat leerkrachten onder meer nog voor meer ondersteuning in de klas doordat er steeds vaker kindjes met extra zorg deel uitmaken van de groep. Maar Els kan Ernest al niet meer missen. “Ik heb wel het geluk dat ik veel ondersteuning krijg”, vertelt ze. “Ik kan niet alleen beroep doen op de logopediste, maar ook op een ergotherapeute en een kinesiste. Enkel op maandag en vrijdag sta ik er alleen voor maar dan draait Ernest perfect gewoon mee in de klas. Dat geeft enorm veel voldoening want het toont dat inclusie werkt.” Maar bij de start van het schooljaar was Els toch enigszins bezorgd. “Ernest was vanaf dag één heel welkom, maar ik wou de andere kinderen hiervoor niets ontzeggen. In het begin vroeg ik me echt af hoe ik dat zou doen. De eerste weken waren niet makkelijk, maar Ernest is enorm snel geëvolueerd. Het is echt zalig om hem in de klas te hebben. Hij is een echte verrijking.”