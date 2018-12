Erik Hemeryck neemt na 46 jaar afscheid als voorzitter van Tuinhier Rumbeke CDR

Tijdens het Jaarfeest van Tuinhier Rumbeke, ook gekend onder de vroegere naam Volkstuin Rumbeke, in PC Den Hazelt kondigde voorzitter Erik Hemeryck zijn afscheid aan. Hemeryck wordt vanaf 1 januari 2019 opgevolgd door Ludo D’hoore. Erik is stichtend voorzitter van de vereniging die indertijd nog ‘Werk van den Akker’ noemde. Nu geeft hij de fakkel na 46 jaar door. Dit mocht niet onopgemerkt voorbij en daarom zette het bestuur één en ander in het geheim op poten. Hemeryck werd gehuldigd door provincieraadslid en schepen Marc Vanwalleghem (CD&V). Hij kreeg niet alleen de Provinciale Gouden Medaille, maar ook een geschenk van Stad Roeselare uit erkentelijkheid. Tot slot waren er ook geschenken van het bestuur van Tuinhier Rumbeke voor Erik en z’n echtgenote Rika Verhelst.