Erfgoeddag in Roeselare: van standbeelden vergulden tot tonnen maken

16 april 2019

Roeselare laat zich niet onbetuigd tijdens de 19e editie van Erfgoeddag op zondag 28 april. Er zijn niet minder dan 14 activiteiten. Zo kan je tussen 14 en 17 uur, ter hoogte van de Sint-Michielskerk, zien hoe goudbladlegger Georges Couvreur van Old Art het standbeeld van Onze-Lieve-Vrouw letterlijk met goud verguld. In de Oude Brouwerij Doom langs de Spanjestraat kan je tussen 11 en 16 uur elk uur inpikken op de première van de Roeselaarse bierwandeling. In ’t Karakske in Beveren ontdek je hoe pralines nog volledig manueel gemaakt worden en in Brouwerij Rodenbach, één van de laatste brouwerijen die nog kuipers in dienst heeft tonen de kuipers tussen 10 en 17 uur hoe ze op ambachtelijke wijze tonnen maken. Langs de Rumbeeksesteenweg 379 ben je van 10 tot 17 uur welkom bij Patsy Delarue van Petit Patsy en Joe Barder van Barber Fences. Patsy verwerkt ongewoon inlands hout tot snijplanken, terwijl Joe er afsluitingen, meubels en messen van maakt. Tijdens Erfgoeddag verklappen ze hoe ze te werk gaan. Maar ook onder meer liefhebbers van koffie en thee komen aan hun trekken tijdens Erfgoeddag. Het volledige programma is te vinden op https://bienet.be/wp-content/uploads/2019/04/LR_brochure_ERFGOEDDAG_bie_290319.pdf.