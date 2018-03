Erepoorters steunen goede doelen 27 maart 2018

De Gilde der Erepoorters deelde cheques uit aan enkele goede doelen. Door de organisatie van hun kerstconcert konden ze de vzw Lucia, Muco Roeselare en het Vlinderhuis van AZ Delta elk 1.250 euro schenken. De opbrengst van het boek 100 Heerlijke Roeselarenaars schonken ze daarentegen aan het Mannahuis en vzw Onze Kinderen. Beiden kregen een cheque van 2.000 euro. Verder gaf hoofdman Eddy Brouckaert nog mee dat ze op 15 december opnieuw uitpakken met een kerstconcert in De Spil. Dan staan Scala en de Kolachny Brothers op het podium. Op 20 april is het daarentegen weer tijd voor het tweejaarlijkse feest van de Erepoorters. Naar aanleiding van dit feest geven ze opnieuw een keramieken reus uit. Reus Romaan is de allerlaatste die deze eer krijgt.





(CDR)