Erenotaris riskeert rijverbod na vluchtmisdrijf VHS

17 december 2018

17u58 0 Roeselare Jan B., een 76-jarige erenotaris uit Eernegem, moet zich voor de politierechter verantwoorden omdat hij een jaar geleden op de parking van het AZ Delta in Roeselare een geparkeerde auto aanreed en daarna zijn voertuig verplaatste. Vluchtmisdrijf, oordeelt het Openbaar Ministerie maar de advocaat van B. is daar niet mee akkoord.

Jan B. wilde in december vorig jaar een bezoekje brengen aan zijn echtgenote die in het AZ Delta in Roeselare een ingreep had ondergaan. Toen de man zijn wagen parkeerde, stelde hij vast dat hij nauwelijks ruimte genoeg had om uit te stappen. “Daarom reed mijn cliënt weer weg en zette hij z’n auto enkele meters verder”, zegt z’n advocaat. “Dat hij tegen een andere wagen was gebotst tijdens het manoeuvreren, had hij niet gemerkt.” Een getuige deed dat wel. “Op de foto in het proces-verbaal is duidelijk schade aan uw wagen te zien”, zei de politierechter tegen de 76-jarige erenotaris uit Eernegem. “Ik kan moeilijk geloven dat u de aanrijding niet hebt opgemerkt. Ik stel ook vast dat u in 2014 al eens veroordeeld bent voor een ongeval met vluchtmisdrijf, waarbij u bovendien onder invloed van alcohol verkeerde.” De advocaat van B. legde uit wat toen precies gebeurd is. “Mijn cliënt had toen ’s middags een vergadering bijgewoond van de serviceclub waarvan hij lid is. Kort nadien moest hij één van zijn kleinkinderen ophalen aan school en daar had hij een ongevalletje.” De advocaat vroeg de rechter om zijn cliënt niet opnieuw voor een vluchtmisdrijf te veroordelen maar de beschuldiging te herleiden tot ‘niet ter plaatse blijven’. Die kwalificatie betekent dat B. zich niet wou onttrekken aan de vaststellingen van het meest recente ongeval. Vonnis op 14 januari.