Ereburgemeester Dochy krijgt straatnaam CDR

26 februari 2019

De gemeenteraad gaf groen licht voor enkele nieuwe straatnamen. De nieuwe straat die in Rumbeke wordt aangelegd in het verlengde van de David Teniersstraat voor de ontsluiting van de nieuwe verkaveling van Allbouw krijgt de naam Vercamershof. In Oekene wordt de nieuwe weg in de Boerenkrijglaan voor de verkaveling van Hyboma Gerard Dochystraat gedoopt. Dochy was burgemeester van Oekene van 1939 tot 1979. Langs de Verbrandhofstraat wordt tenslotte de straat die het nieuwe bedrijventerrein moet ontsluiten de Houtskoolstraat genoemd. Dit is een verwijzing naar recent archeologisch onderzoek waarbij sporen werden gevonden van Romeinse of vroegmiddeleeuwse putten waarin boomstukken werden verbrand om er houtskool van te maken. Voor de drie straatnamen volgt nu nog een openbaar onderzoek en wordt advies gevraagd aan de Cultuurraad eer ze definitief worden vastgesteld.