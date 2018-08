Er zit muziek in oude wijnbar DE HISTORIE WORDT ONTMOETINGSPLEK VOOR MUZIKANTEN CHARLOTTE DEGEZELLE

23 augustus 2018

02u25 0 Roeselare Opvallende nieuwe invulling voor de leegstaande wijnbar De Historie in de Sint-Amandsstraat. De vzw Amate Galli opent er halfweg september muziekclub 't Nest en brengt er een muziekschool onder die individuele muzieklessen op maat aanbiedt.

Een muzikaal broeinest. Dat is wat de burgerwoning langs de Sint-Amandsstraat 15 moet worden. De vzw Amate Galli geeft de vroegere degustatieruimte van wijnbar De Historie vanaf 14 september een creatieve bestemming. Maar wat of wie is Amate Galli? "Ambachten- & Muziek ATElier Galli is de verderzetting van Cultuursjok", duidt voorzitter Frederik Turpyn.





Die cultuurvereniging was in het verleden onder meer verantwoordelijk voor concerten in de Sint-Jozefskerk en het festival Olfoest. "We organiseren muzieklessen, concerten, workshops en evenementen maar zijn niet gebonden aan een specifiek muziekgenre. Ook willen we mensen met ideeën om muzikale events te organiseren helpen en ondersteunen bij het uitwerken ervan."





Huiskamersfeer

De vzw wil vanuit de Sint-Amandsstraat Roeselare muzikaler maken op verschillende vlakken. "Op 14 september openen we er muziekclub 't Nest", vertelt Frederik. "Deze plek moet organisch groeien. We stellen er, dankzij Alla Breve, een gloednieuwe stagepiano en gitaar ter beschikking. Muzikanten vragen we ook hun eigen instrumenten mee te brengen zodat ze er in een huiskamersfeer vrij kunnen jammen. Muziekliefhebbers kunnen er bij een drankje komen genieten. 't Nest zal tweewekelijks, in de oneven weken, op vrijdag open zijn van 19.30 tot 1 uur. Sporadisch zullen we er ook huiskamerconcerten organiseren."





Vanaf 5 jaar

Op andere momenten wordt de vroegere wijnbar de speeltuin van Eveline d'Hanens, meester in de muziek en penningmeester van de vzw. Zij brengt er haar muziekschool onder. "Die is er specifiek voor wie een instrument wil leren spelen. Iedereen vanaf vijf jaar is welkom", zegt ze. "Ik geef piano, viool, blokfluit, nyckelharpa (een Zweeds snaarinstrument uit de folkmuziek, red.), zang, harmonie- en notenleer. Het gaat om individuele lessen op maat." Naast muzieklessen organiseert Amate Galli ook workshops zoals een internationale stage voor strijkers. Tot slot willen ze ook graag hun stempel drukken met evenementen en concerten.





"Hiervoor gaan we ook samenwerkingen aan. Zo staan er tussen 15 september en 29 april 10 kaarslichtconcerten gepland in Pand 46. We brengen voor elk wat wils, van blues over folk tot West-Vlaamse hiphop." Na het schooljaar wil de vzw evalueren. "Misschien is dit pand tegen dan te klein en moeten we uitkijken naar iets anders", klinkt het positief.