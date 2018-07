Enkel Roeselare stemt digitaal 19 juli 2018

Op 14 oktober 2018 zijn er opnieuw lokale en provinciale verkiezingen . Het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) maakte gisteren via Twitter bekend dat van alle steden en gemeenten in de Mandelstreek enkel de Roeselarenaars digitaal zullen stemmen. Elders wordt het opnieuw bolletjes kleuren met een potlood op papier. In heel Vlaanderen stemmen 163 gemeenten digitaal, 145 met potlood en papier.