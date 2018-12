Enige Beitemse kruidenierszaak sluit volgend jaar de deuren: “Tijd om van het leven te genieten” Dorine en José trekken na 44 jaar de deur van Kosters achter zich dicht Charlotte Degezelle

04 december 2018

11u31 0 Roeselare Na 44 jaar trekken Dorine Dejonghe (59) en José Cools (63) volgend jaar de deur van hun kruidenierszaak en dagbladhandel Kosters, de enige in Beitem, achter zich dicht. De winkel op de Meensesteenweg staat te koop. “We hebben ons deel gedaan, nu is het tijd om van het leven te genieten”, zegt het koppel.

Sinds 1 juni 1975 is Dorine Dejonghe het gezicht van Kosters, toen nog de winkel van haar tante Maria Verbrugghe. “Haar man Jozef Bonte was koster in de Sint-Godelievekerk. De Beitemnaars noemden hem ‘Sef Kosters’, wat onmiddellijk de naam van de winkel verklaart”, legt Dorine uit. “Na drie jaar stopte tante met haar kruidenierszaak. Ik kreeg de keuze: een andere job zoeken of de winkel overnemen. Ik koos voor het laatste. Kosters is al die tijd Kosters gebleven. Wel hebben we vijftien jaar geleden alles vernieuwd en twaalf jaar geleden, toen de dagbladhandel iets verderop sloot, hebben we de verkoop van kranten en producten van de Nationale Loterij er bij genomen.”

Kleinkinderen

Kosters is elke dag open van 6 tot 19 uur. Alleen op zon- en maandagnamiddag is de winkel dicht. “Zes maanden geleden hebben we besloten dat het genoeg is geweest. We hebben ons deel gedaan”, zegt José, die sinds zijn pensioen drie jaar geleden ook vaak in de winkel te vinden is. “Ik werkte als begrafenisondernemer en heb zowel oude als jonge mensen ten grave gedragen. Ik weet hoe snel het kan gedaan zijn. Ik ben op mijn 60ste met pensioen gegaan en Dorine verdient dat ook. Het is tijd om meer tijd te investeren in onze kleinkinderen, vaker samen een hapje te gaan eten,…”

Invulling

Ten laatste september 2019 houden Dorine en José ermee op. “Al denken we dat het eerder rond eind juni zal draaien.” Ondertussen staat de winkel te koop. “Overnemen kan, maar een nieuwe invulling is ook een optie. Er is wel wat interesse. Wij houden nu al uitverkoop. Alleen producten die we geregeld verkopen, bestellen we nog bij. We horen nu al van veel Beitemnaars dat ze het jammer vinden dat we ermee stoppen, dat ze ons gaan missen. Velen hopen ook dat het een kruidenierszaak blijft, andere zijn wel te vinden voor een frituur, broodjeszaak of zelfs een wasserette. Wat het ook wordt, voor ons zal het afscheid toch vreemd aanvoelen. Niet meer onder de mensen zijn, de laatste roddeltjes missen, de bel die niet meer rinkelt van ’s morgens vroeg,… Maar waar we vooral blij om zijn, is dat we in Beitem op ‘de platse’ kunnen blijven wonen. We wonen al jaren niet meer boven, maar naast de winkel. Gelukkig. Veel meer dan een deur en een venster dicht metsen moeten we straks niet doen om de winkel af te sluiten van onze thuis.”