Emotioneel weerzien na 32 jaar 'PEUTER' DAAGT OP BIJ AFSCHEID VAN POMPIER DIE ZIJN LEVEN REDDE HANS VERBEKE

05 februari 2018

02u26 0 Roeselare De Roeselaarse brandweerman Eric Veracx kreeg vrijdagavond een verrassing van formaat op zijn pensioenfeest. De peuter wiens leven hij in 1986 had gered, daagde namelijk ook op. "Zonder Eric stond ik hier vandaag niet", beseft Bjorn De Clerck, ondertussen 34 jaar.

Hij lijkt in niets meer op de schuchtere peuter op de vergeelde foto's van toen. Bjorn De Clerck uit Oostnieuwkerke - ondertussen 34 jaar, gelukkig gehuwd en zelf vader van twee kinderen - kijkt er naar met bijzondere dankbaarheid. "Ik was te klein om me nog iets van het ongeval op 14 april 1986 te herinneren", zegt de kerel. "Maar het verhaal is me al vele keren verteld. Mijn moeder reed met de auto op de Trakelweg in Roeselare. Ze verloor de controle over het stuur toen ze moest uitwijken voor een vrachtwagen. Haar Citroën Visa belandde in het water. Ik zat achterin, als een rat in de val."





8 minuten onder water

Enkele stadsarbeiders hadden het ongeval zien gebeuren en waren gestopt. Een van hen dook het water in en kon Dorine Compernolle redden. De vrouw was zelf uit de wagen geraakt en aan het wateroppervlak gekomen. Kort daarna arriveerden duikers van de brandweer. Eric Veracx en Jean-Claude Callebert (ondertussen ook al gepensioneerd) aarzelden niet. "Eric kon mij uit het water halen, acht minuten na het ongeval", weet Bjorn. "Ik kreeg ter plaatse twee adrenalinestoten toegediend, waarna ik weer een hartslag had."





Bjorn verkeerde in kritieke toestand, maar hield geen blijvende letsels over aan zijn avontuur. "Het was die dag bijzonder koud en dat is mijn geluk geweest, volgens de dokters. Mijn lichaam ging als het ware in overlevingsmodus."





Toen Eric Veracx enkele jaren later zelf vader werd van zijn zoon Ruben, trok Dorine Compernolle met Bjorn op kraambezoek. "Maar sindsdien hebben we elkaar niet meer gezien", gaat Bjorn verder. "Of toch, ooit eens op een opendeurdag van de brandweer, lang geleden."





Onherkenbaar

Het pensioenfeest van Veracx deed bij zijn collega's het idee rijzen om een weerzien te organiseren. Moeder en zoon kwamen vrijdagavond gedeeltelijk in brandweertenue, onherkenbaar door de helm met gesloten vizier, de zaal binnen. "Eric mocht vragen stellen om te raden wie we waren", legt Bjorn uit. "Al na enkele vragen wist hij het antwoord."





Het werd een hartelijke en emotionele ontmoeting. "We hebben aangenaam gepraat en er een goeie op gedronken", lacht Bjorn. "Nooit zullen we vergeten wat Eric en zijn collega voor ons gedaan hebben."





Voor Veracx was het ook een blij weerzien. "Ik had geen idee wat mijn collega's in petto hadden, maar besefte wel onmiddellijk dat het iets moest te maken hebben met een speciale interventie. De redding van Bjorn heeft me destijds zelf diep geraakt. Het leven van een kind redden, doe je niet elke dag en zelfs nu nog denk ik er wel eens aan terug. Daarom had ik ook al vrij snel in de smiezen wie onder dat brandweertenue zat. Ik ben blij dat we het glas hebben kunnen heffen en te zien dat die frêle peuter van destijds uitgegroeid is tot een beer van een vent."