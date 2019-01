Ella (11) is de nieuwe junior stadsdichter van Roeselare Sam Vanacker

30 januari 2019

18u18 0 Roeselare De titel van de derde junior stadsdichter van Roeselare is voor de elfjarige Ella Vanblaere. Haar gedicht werd uit de 358 inzendingen tot het beste verkozen.

Aan de vooravond van Gedichtendag worden de kinderen van het vijfde en zesde leerjaar van de Roeselaarse basisscholen traditioneel uitgedaagd om in hun pen te kruipen. Dit keer was het thema van de wedstrijd ‘Spelen’. Kinderen konden via de school of de klas deelnemen, maar evengoed op eigen houtje een inzending insturen. Ella Vanblaere deed dat laatste.

De goedlachse meid zit in het zesde leerjaar van de Vikingschool zit en volgt op woensdagnamiddag aan het STAP dictieles. Ze werd woensdagnamiddag door schepen Dirk Lievens (CD&V) en stadsmedewerker Janne Jacobs verrast tijdens de dictieles. Behalve een mooi vormgegeven paneel met haar winnende gedicht op, wint Ella ook een workshop Slam Poetry en een uitstapje naar een trampolinepark met tien vriendjes.

Ella bracht in klas haar winnende gedicht ten berde:

“Ik speel, jij speelt, wij spelen

Iedereen kent het

Laten we samen de noten van het leven spelen



Fa, re, sol, mi, dit is mijn melodie

Ritme ontbreekt

Bepaal jij mee de beat?



Het een kan niet zonder het ander

Net als jij en ik

Wij zijn één grote harmonie”

De wedstrijdjury was bijzonder lovend: “Dit gedicht is muzikaal, ritmisch en sterk gelaagd. Het beschrijft een soort gemis naar spelen. Een zorgt voor de juiste toon, de ander voor de beat. Metaforisch heel sterk. Hier schuilt een dichteres met potentieel achter. Blijven schrijven is de boodschap.”