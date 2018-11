Elektrische driewieler kantelt: postman ongedeerd 14 november 2018

Toen een postbode gisteren met zijn elektrische driewieler in de Mandellaan rechts afsloeg om de overweg te dwarsen, kantelde zijn voertuig.





De man bleef ongedeerd, maar kon de zware elektrische driewieler alleen onmogelijk weer op z'n wielen zetten. Een collega en een passant schoten te hulp. Nadat alle tassen met post uit de driewieler waren gehaald, kon het ding weer rechtop gezet worden. Het taferaal had in buurt enig bekijks. (VHS)