Elektriciteitskast vat vuur in appartement 18 april 2018

02u33 0

In de inkomhal van een appartementsgebouw op de hoek van de Huidevetterijstraat en de Arme Klarenstraat in Roeselare heeft maandagnacht iets over één uur een elektriciteitskast vuurgevat. Bewoners merkten de brand zelf op en probeerden nog te blussen, maar uiteindelijk was een interventie van de brandweer nodig om het vuur volledig onder controle te krijgen. De schade bleef beperkt. Evacuatie van de bewoners van de zes appartementen was niet nodig. De rook verspreidde zich niet in het gebouw en bleef in de inkomhal hangen. Een interventieploeg van netwerkbeheerder Eandis herstelde de stroomvoorziening in het gebouw. (LSI)