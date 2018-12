Eindmeet achtste Grote Prijs Jean-Pierre Monseré opnieuw in centrum CDR

03 december 2018

Roeselare/Beveren – Een volledig vernieuwde omloop voor de achtste Grote Prijs Jean-Pierre Monseré die op zondag 10 maart 2019 wordt verreden. Het startschot voor de wedstrijd wordt niet langer in Ieper gegeven, maar zal weerklinken in de Oost-Vlaamse fusiegemeente Aalter. De eindmeet ligt niet langer maar Beveren maar opnieuw in het centrum van Roeselare “Via Aalter en de deelgemeenten Bellem, Ursel, Knesselare en Lotenhulle rijden de renners straks richting Deinze en vervolgens Kruishoutem. De kasseistroken rond het landelijke Wannegem-Lede en Nokere zijn de eerste obstakels van de dag”, weet Rino Vandromme. “Vervolgens passeren de renners door Zulte, Oeselgem en Wakken. Nadien volgen de Poelberg op grondgebied Tielt en gaat het langs grote brede wegen via Pittem en Ardooie terug richting Roeselare om na 100 kilometer de vijf plaatselijke ronden aan te vatten. In de plaatselijke ronde van 19 kilometer rijden de renners via het bochtige centrum van Roeselare richting Hooglede om vervolgens via Gits en Gitsberg terug te keren naar Roeselare. De finish ligt na jarenlange afwezigheid opnieuw in de Sint-Amandsstraat ter hoogte van het De Coninckplein. Op de site Moerman wordt er een groot VIP-dorp opgetrokken. De wedstrijd zal voor de eerste keer in haar bestaan, mede door de samenwerking met Pro Cycling Events, rechtstreeks uitgezonden worden op vtm.” De Grote Prijs Jean-Pierre Monseré is een organisatie van Koninklijke Wielerclub de Mandelzonen en werd opnieuw als UCI 1.1. wedstrijd gecategoriseerd. Het is een eerbetoon aan de in 1971 overleden Roeselaarse wielerkampioen Jean-Pierre Monseré.