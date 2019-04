Einde Rousselaerse Revue Compagnie leidt tot opstart Alise on stage Charlotte Degezelle

02 april 2019

07u13 0 Roeselare Uit de assen van de Rousselaerse Revue Compagnie is een nieuwe theatervereniging opgestaan. Alise on stage wil jaarlijks een blijspel op de planken brengen, wellicht steeds van de hand van voorzitster Sharon Simaeys. Hoewel er nog nooit één van haar toneelstukken op de planken werd getoond, is ze nu al haar vierde toneelstuk aan het schrijven. Opmerkelijk is ook dat Alise on stage per verkocht ticket één euro schenkt aan een Roeselaars goed doel. Dit jaar is Dierenasiel regio Roeselare de gelukkige.

In november viel na 13 jaar definitief het doek over de Rousselaerse Revue Compagnie. De voorstellingen trokken steeds minder publiek wat zich financieel deed voelen en er waren ook intern wat strubbelingen. Maar in ieder einde schuilt een nieuw begin en dat is exact wat Alise on stage is. “Het idee om een toneelvereniging te starten speelt al langer in m’n hoofd”, vertelt voorzitster Sharon Simaeys.”Maar toen de Revue stopte, viel m’n hobby weg. De angst voor het zwarte gat bleek de perfecte duw in de rug om mijn plan eindelijk door te zetten. Nog in november vonden de eerste gesprekken plaats. “

Alise on stage, waarbij Alise staat voor art, light, image, sound en entertainment, zag het levenslicht. “Ik ben echt toneelminded en heb het minder voor revue. Vandaar de keuze om echt voor het klassieke blijspel te gaan, maar dan met dat tikkeltje meer. Bovendien hopen we het op termijn ook breder te gaan dan louter toneel. Creatieve ideeën hebben we genoeg. We zijn amateurs maar gaan voor een hoog niveau met aandacht voor de details. De ploeg is compleet en bestaat uit mensen met jaren podiumervaring, nieuwkomers, kraks in decor, kapsels, kostuums, grime, ... Iedereen heeft z’n inbreng”

In november staat Alise on stage voor het eerst op de scène van Zaal Ocar met de productie ABDIJ RUSTique. Het stuk is geschreven door Sharon en vertelt het verhaal van een abdij die krap bij kas zit. “Het stuk lag er al voor er van Alise on stage sprake was. Het bestuur nam het kritisch onder de loep en kon er zich volledig in vinden. Een eigen productie geeft veel vrijheid. We kunnen er tot de laatste minuut aan sleutelen. Het zou mooi zijn om jaarlijks een eigen productie te brengen. Op vandaag ben ik alvast m’n vierde stuk aan het schrijven. Maar we beginnen bij het begin en met de voetjes op de grond. We zijn nieuwkomers en pakken op 1, 2 en 3 november uit met drie voorstellingen. Liever een paar uitverkochte zalen dan tien keer spelen voor amper 50 mensen.”

De ploeg koppelt hun hobby ook aan het goede doel. Toneel maken kost geld, maar winst willen ze niet. “Met die centen willen we iets positief doen, een steentje bijdragen. Daarom hebben we beslist om elk jaar een Roeselaars goed doel te steunen. Dit jaar viel de keuze op Dierenasiel regio Roeselare. Het is mooi meegenomen dat we op die manier ook een ander publiek bereiken.”

Tot slot nog dit. Wie tuk is op revue maar vreest niet meer aan z’n trekken te komen sinds de Rousselaerse Revue Compagnie de handdoek in de ring gooide, heeft niets te vrezen. Er is momenteel ook een vereniging in opstart die graag tweejaarlijks revue wil brengen. Later deze maand geven zij meer info.

Meer info en tickets via www.aliseonstage.be.