Einde examens: scholier stomdronken naar ziekenhuis

18 december 2018

Een 16-jarige scholier uit Ingelmunster staat morgen allicht op met flinke koppijn. De jongeman werd deze namiddag iets voor drie uur naar het ziekenhuis overgebracht nadat hij stomdronken werd aangetroffen in de Karnemelkstraat in Roeselare. De tiener was helemaal van de wereld. Samen met vrienden had hij het einde van de examens gevierd maar dat is ‘m dus slecht bekomen. Leerlingen die overmatig alcohol gebruiken na een drukke examenperiode zorgen geregeld voor problemen. Het is ook niet voor het eerst dat in die omstandigheden een scholier naar het ziekenhuis moet. De jongeman wacht thuis allicht een flinke bolwassing.