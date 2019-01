Eind januari meer duidelijkheid over knip Maria’s Lindestraat CDR

15 januari 2019

Enkele buurtbewoners van de Maria’s Lindestraat hebben maandag, op uitnodiging van burgemeester Kris Declercq (CD&V), samengezeten met het stadsbestuur voor een werkvergadering over de knip in de straat. “We hebben de pro’s en contra’s onder de loep genomen, maar we hebben nog geen beslissing genomen”, zegt mobiliteitsschepen Griet Coppé (CD&V). “We werken aan een nieuw verkeerscirculatieplan voor Rumbeke. De afgelopen jaren zijn er veel nieuwe wijken bijgekomen in de rand van Rumbeke, terwijl alle scholen, kinderopvangen,… in het centrum liggen. We onderzoeken nu hoe de verkeerssituatie in Rumbeke beter kan. Tellingen wijzen uit dat de grootste verkeersdruk in de Pastoor Slossestraat, het laatste stukje van de Koestraat en de Oekensestraat ligt. Tegen eind deze maand zullen we beslissen of we de Maria’s Lindestraat gaan afsluiten of toch nog even wachten en eerst de circulatieoefening maken.”