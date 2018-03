Eind 2019 wonen in Roobaertpark LAPEIRRE BOUWT EERSTE 29 VAN 1.000 WONINGEN CHARLOTTE DEGEZELLE

24 maart 2018

02u53 0 Roeselare Totaalaannemer Lapeirre Woningbouw steekt dit najaar als eerste een spade in de grond in Roobaertpark, de megaverkaveling met 1.000 woningen op de grens van Roeselare en Hooglede. Die realiseert de allereerste 29 woningen van wat een bijzonder duurzame woonwijk moet worden die onder meer zal kunnen uitpakken met het grootste park van de stad en een jaarabonnement autodelen voor de nieuwe bewoners.

Tien jaar nadat de Vlaamse regering 40 hectare grond aan de Honzebroek- en Gitsestraat inkleurde als woonuitbreidingsgebied, wordt deze zone, goed voor 750 woningen in Roeselare en 250 in Hooglede die de komende jaren fasegewijs zullen verrijzen, nu aangesneden. De allereerste wegenwerken op grondgebied Roeselare zijn gestart en het familiebedrijf Lapeirre Woningbouw krijgt de eer om straks de allereerste woningen te realiseren. "Leuk aangezien wij echt geboren en getogen zijn op de Godelieveparochie", lacht zaakvoerder Isabel Lapeirre.





Wegen tegen zomer

De eerste fase van de realisatie van Roobaertpark zal zo'n 100 woningen tellen. Lapeirre Woningbouw neemt er 29 van voor hun rekening. "Langs de Honzebroekstraat bouwen wij acht woningen, twee alleenstaande en zes koppelwoningen, volledig op maat van de klant", vertelt Isabel. "Langs een nieuwe straat, die loodrecht op de Jacobus Vermanderstraat komt te liggen, komen er nog 3 gepersonaliseerde alleenstaande woningen en daarbovenop ook 21 projectwoningen gegroepeerd per twee, drie of vier. De percelen variëren tussen de 575 en 209 vierkante meter en alle woningen, met een prijs vanaf 285.000 euro exclusief kosten, tellen drie of meer slaapkamers. Bedoeling is dat de wegen klaar zijn tegen de zomer. Bouwvergunningen verwachten we in september zodat de eerste bewoners eind 2019 hun intrek moeten kunnen nemen."





Het stadsbestuur wil de standaard maken voor alle toekomstige verkavelingen in Roeselare. Dit via een beeldkwaliteitsplan dat een wirwar van bouwstijlen moet voorkomen.





Duurzaamheid

Maar vooral ook op het vlak van groen en duurzaamheid. "Alle woningen worden aangesloten op het warmtenet, autodelen wordt gepromoot door standplaatsen voor die auto's in de verkaveling en bovendien krijgen alle nieuwe bewoners een jaarabonnement op dit systeem. Tot slot wordt het park het grootste park van de stad. Van noord naar zuid loopt een park vergelijkbaar met de Grote Bassin. Erdoorheen loopt een fietsostrade en in het park komen speelelementen, waterbuffers, avonturenweides,..."





