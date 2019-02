Eigenaar van getunede auto loopt flink tegen de lamp: 19 gebreken en inbreuken vastgesteld VHS

19 februari 2019

17u04 8 Roeselare De bestuurder van een getunede VW Golf mag niet meer met zijn wagen rijden. Dinsdagmorgen kreeg de man prompt een rode kaart toen hij tijdens een controle door de politie werd meegenomen om zijn wagen te laten keuren. Daarbij werden liefst 19 gebreken en inbreuken geteld.

Samen met de RVA en de Vlaamse Belastingsdienst voerde de verkeersdienst van de politiezone RIHO dinsdagmorgen een controle uit op twee locaties: aan de weegbrug van de afrit van de E403 in Izegem en ter hoogte van de Graankaai in Roeselare. Daarbij werden tal van inbreuken vastgesteld. Eén voertuig werd in beslag genomen omdat het niet verzekerd was. Iemand met een rijverbod die toch betrapt werd achter het stuur, zal het later mogen uitleggen bij de politierechter. De Vlaamse Belastingsdienst inde voor ruim 11.500 euro aan achterstallige taksen. Eén bestuurder die zijn schulden niet kon betalen, moest te voet verder: zijn wagen werd in beslag genomen.

Getunede auto blijkt zwaar in overtreding

Een jonge automobilist die met een getunede VW Golf aan de kant werd gezet, spande echter de kroon. “De man beweerde dat zijn wagen volledig in orde was maar één van onze mensen die ook behoorlijk veel weet over tuning, was daar niet van overtuigd”, zegt politiewoordvoerder Carl Vyncke. “De Golfrijder werd meegenomen naar het Keuringsbureau voor Motorvoertuigen in Beveren, om er zijn wagen op ons bevel te laten keuren. Daarbij kwamen liefst 19 gebreken en inbreuken aan het licht, op het vlak van vering, banden, te laag afgestelde carrosserie, verregaande slijtage, roest en noem maar op. De man kreeg prompt een rode keuringskaart en dus het verbod om zijn voertuig nog in het verkeer te brengen.”