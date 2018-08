Eerste van ontelbare plonspartijtjes in Sportoase Schiervelde 25 augustus 2018

02u36 0 Roeselare 80 Roeselarenaars, winnaars van een onlinewedstrijd en allen uitgedost met een badmuts #VANRSL, hebben gisterenavond de eer gekregen om met een gemeenschappelijke, allereerste plons het gloednieuwe zwembad Sportoase Schiervelde te openen.

Sigrid Vanacker en haar zoontje Arthur (7) waren twee van hen. "We namen voor de lol deel aan de wedstrijd. Het leek ons heel bijzonder om bij de allereersten te zijn die een duik mochten nemen", vertelt Sigrid. "We gingen vroeger geregeld zwemmen in het Spillebad en zijn echt onder de indruk van wat we hier zien. Het nieuwe bad is indrukwekkend. Bij Arthur vallen vooral de glijbanen in de smaak."





Fredje vereeuwigd

Het startschot voor de allereerste duik werd gegeven door niemand minder dan Fredje Raketje, ofte olympisch kampioen Frederik Deburghgraeve, wiens topprestaties vereeuwigd werden op een muur in het bad. "Ik ben gecharmeerd dat men aan mij heeft gedacht en dat mijn prestaties hier een plek hebben gekregen, alhoewel ik nog geen meter in dit bad gezwommen heb", glimlacht hij. Na zijn sportcarrière was Fredje amper nog in een zwembad te vinden. "Maar misschien trek ik hier nog wel eens mijn zwembroek aan." Iedereen is maandag vanaf 8 uur welkom om te plonzen in het nieuwe bad. En zondag, tussen 10 en 18 uur, kan je het zwemparadijs al eens verkennen tijdens rondleidingen. (CDR)