Eerste van 1.000 woningen in megaverkaveling Roobaertpark zijn een feit Charlotte Degezelle

28 januari 2019

19u42 0 Roeselare De mei is gezet op de ruwbouw van de eerste huizen van het Roobaertpark op de grens van Roeselare en Hooglede. Gelijktijdig werd ook het straatnaambord van de Albert Biesbrouckstraat onthuld. Daarmee is de eerste fase van het nieuwe woongebied van zo’n 40 hectare officieel geopend. De eerste bewoners worden er eind dit jaar verwelkomd. Binnen een 15-tal jaar zal Roobaertpark niet minder dan 1.013 woningen tellen, waarmee de wijk ongeveer even groot wordt als Oekene.

Roobaertpark mag op zijn minst een unieke verkaveling genoemd worden. “Het is weinigen in Vlaanderen gegeven om nog zo’n immens woongebied van 40 hectare voor dik 1.000 woningen aan te snijden”, opent schepen Nathalie Muylle (CD&V). “De wijk, goed voor 780 woningen in Roeselare en 233 in Hooglede, wordt vergelijkbaar met een deelgemeente als Oekene. Daarnaast is het voor ons echt een voorbeeldverkaveling. De principes omtrent duurzaamheid die we vastlegden voor Roobaertpark worden op vandaag doorgetrokken in andere nieuwe verkavelingen. Het gaat onder meer om een sterke aanwezigheid van groen, hier specifiek in totaal vier hectare op Roeselaars grondgebied. Alle woningen worden aangesloten op het warmtenet, een primeur voor Vlaanderen. Het is ook de eerste keer dat het huishoudelijk afval ondergronds opgeslagen zal worden en de eerste maal dat er gewerkt wordt met deelparkeren in parkeerpockets. De waterbuffering moet voldoen aan de strengste normen die ooit binnen Roeselare werden opgelegd en voor de afwikkeling van de mobiliteit gaan fietsers en stappers voor.”

1.000 woningen kan leiden tot een architecturale kakafonie maar ook daar werd paal en perk aan gesteld. “We werkten hiervoor een beeldkwaliteitsplan uit”, aldus de schepen. “Dit betekent niet dat we gaan voor eenheidsworst, maar wel voor een totaalbeleving waarin architectuur en omgeving elkaar versterken en waarbij de keuze van materialen en kleuren rust moet uitstralen.”

Binnen de verkaveling is ook één hectare ingekleurd voor gemeenschapsvoorzieningen. De invulling ervan is op vandaag nog niet duidelijk. “Wordt het een school, een polyvalente zaal of sportterreinen? Alles is mogelijk”, weet schepen Muylle. “het is de bedoeling dat we samen met de bewoners, via een participatief project, gaan bepalen hoe die hectare wordt ingevuld.”

Op vandaag zijn er voor grondgebied Roeselare drie verkavelingsaanvragen goedgekeurd. Dit aan Lapeirre Woningbouw, Durabrik en Matexi. In een eerste fase bouwen Lapeirre en Durabrik 95 eengezinswoningen en realiseren ze drie parkeerpockets en een deeltuin. De ruwbouw van de eerste van de in totaal 29 huizen die Lapeirre realiseert is op vandaag klaar. Durabrik start de werken in de loop van dit jaar, net zoals Matexi die een vergunning op zak heeft voor 195 loten, waarvan 22 voor stapelwoningen. Ook de bouwheren vinden Roobaertpark een apart project. “Ik ben zelf geboren op de Godelieveparochie en m’n pa woont er nog steeds”, aldus Isabel Lapeirre van Woningbouw Lapeirre. “Daarom alleen al is Roobaertpark voor ons speciaal. Eerder werkten we al aan dergelijke duurzame verkavelingen in steden als Gent, maar nu als klein maar dapper familiebedrijf mogen meedenken en meewerken aan een dergelijke duurzaam verhaal in onze eigen stad is toch wel bijzonder.”