Eerste spadesteek internaat op 23 april OC SINT-IDESBALD WACHT AL MEER DAN 20 JAAR OP NIEUWBOUW CHARLOTTE DEGEZELLE

11 april 2018

02u51 0 Roeselare Na een 20-tal jaar dromen geeft Orthopedagogisch Centrum (OC) Sint-Idesbald binnenkort eindelijk de eerste spadesteek voor een nieuw internaat op campus De Zilten. Dat opent ten laatste op 1 september 2020.

Net 65 jaar na de start van het OC Sint-Idesbald, komt met de realisatie van een nieuw internaat een droom in vervulling voor het centrum. "Toen ik hier in 1996 aangeworven werd, was er al sprake van de nieuwbouw", vertelt directeur minderjarigenwerking Sigrid Pollentier. "We zijn dan ook dolgelukkig dat we eindelijk een startdatum voor de werken hebben. Op 23 april gaat de eerste spade in de grond en de week voordien staat het inrichten van de werf en enkele grondwerken al op de agenda."





Vervanging

Op een voetbalveld van Campus De Zilten verrijst tegen eind februari 2020 een nieuw internaat met plaats voor zo'n 60 jongeren met een beperking. Ten laatste op 1 september 2020 wordt het internaat in gebruik genomen.





Het gaat niet om extra capaciteit, maar een vervanging van bestaande internaatplaatsen. "De huidige internaatspaviljoenen voldoen niet allemaal aan de norm dat iedereen een afzonderlijke kamer heeft. Daarmee willen we via de realisatie van een hedendaagse infrastructuur komaf maken. We bouwen een nieuwbouw, maar gaan ook drie bestaande paviljoenen volledig verbouwen om er telkens één in plaats van drie leefgroepen in onder te brengen."





7,2 miljoen euro

De nieuwbouw bestaat uit zes afzonderlijke huizen die allen beschikken over een eigen tuin. Het geheel wordt ingebed in de bestaande groene omgeving en krijgt een eigen toegang, los van de hoofdingang van het OC . "We willen een warme, huiselijke sfeer creëren", aldus Sigrid. "In het huis dichtst bij de rijweg komen acht studio's voor jongelui die zelfstandig willen wonen, in de nabijheid van een leefgroep. Het gebouw verst van de rijweg is gereserveerd voor de meest kwetsbaren en biedt plaats aan 12 jongeren, die een gevaar betekenen voor zichzelf of de maatschappij. In de vier tussengelegen huizen komen reguliere leefgroepen waar jongeren met autisme, een lichte mentale handicap of een gedrags- of emotionele stoornis zullen verblijven. Elke jongere zal beschikken over een eigen kamer en elke leefgroep krijgt z'n eigen leefgroepruimte. De nieuwbouw is zo ontworpen dat al onze doelgroepen in de verschillende gebouwen terecht kunnen."





De nieuwbouw heeft een prijskaartje van 7,2 miljoen euro waarvan 60 procent wordt gesubsidieerd door het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA).