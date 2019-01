Eerste soldenweekend verloopt rustig VDI

06 januari 2019

17u18

Bron: VDI 0 Roeselare Het eerste soldenweekend is rustig verlopen in Roeselare. Zowel op zaterdag als zondag werd al meteen met flinke kortingen tot zeventig procent gestrooid, maar dat lokte geen extra shoppers naar het centrum.

“Het was geen stormloop, maar de mensen bleven ook niet weg”, zegt Philippe Logghe van schoenenzaak Rigi in de Ooststraat. “Het kabbelde wat voort. Ik ben gematigd positief over de verkoop tijdens het eerste soldenweekend. Zondag viel de verkoop wat tegen. Er waren heel wat winkels open, maar ik had het gevoel dat de mensen dat niet wisten. Die dag was het dan ook wat kalmer, maar van de komende koopjesweken verwachten we nog het een en ander.”

Bij kledingzaak QuasiModo in de Noordstraat horen we hetzelfde. “De eerste soldendag op donderdag lokte meer mensen dan dit eerste koopjesweekend”, zegt Huagho Klein. “Het is elk jaar afwachten wat de mensen gaan doen. We hebben wel wat volk over de vloer gehad, maar het verliep eerder kalm.”

Unizo is voorzichtig positief. “Sommige handelaars zeggen dat het iets beter verlopen is in vergelijking met het eerste soldenweekend vorig jaar”, vertelt Manu De Meester. “Dat is al een opsteker. Alleen hadden we zondag een vrij grijze dag en dat vertaalde zich in de magere opkomst in de winkelstraten. Het was ook al de zoveelste koopzondag op rij na de feestdagen, dus daar hadden we op iets meer gehoopt.”