Eerste radijzen geveild op REO veiling CDR

21 maart 2019

Op de REO veiling zijn de allereerste radijzen van het seizoen gevoeld. Primeurleveranciers van dienst zijn Kristof Rabaey en Michelle Desnouck uit Gistel. De telers voerden vorig jaar 454.000 bussels kwaliteitsvolle radijzen naar de Roeselaarse veiling. Dat de lente in het land is, is overduidelijk. Gisteren al mocht Dirk Declercq uit Gits de allereerste Fine Fleur krulandijvie van het seizoen aanvoeren en vorige week tekenden Dries Bostoen en Koen Saelens uit Hooglede en Dirk Mylle uit Oostnieuwkerke voor de eerste West-Vlaamse courgettes.