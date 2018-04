Eerste namen RSL Jazz bekend 11 april 2018

Op 26 mei vindt de vierde editie van RSL Jazz plaats in de tuin van de vroegere bibliotheek De Vriendschap op de Onze-Lieve-Vrouwemarkt. Het Comité van de Kop, Gent Jazz Festival en De Spil maakten nu al de eerste namen op de affiche bekend. Sons of Kemet is één van de grootste revelaties van de laatste jaren uit de Londense jazzscene en brengt zinderende en hypnotiserende muziek, vol euforische en tranceachtige grooves. Vitesse sleepte daarentegen met hun debuut-EP 'In De Lucht' de 'Most Promising Artist Award' in de wacht tijdens de Red Bull Elektropedia Awards '17. (CDR)