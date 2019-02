Eerste lentezonnetje lokt ook vissers naar buiten VDI

17 februari 2019

12u10

Bron: VDI 1

Het eerste lentezonnetje is er dit jaar extra vroeg bij en dus komen heel wat mensen met plezier buiten. Niet alleen de terrasjes lopen stilaan vol, ook aan de Ronde Kom konden we vandaag al de eerste vissers spotten. Benieuwd of de warme temperaturen er ook toe zal leiden of ze eerder beet hebben.