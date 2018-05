Eerste kermiskoers na 150 jaar gereanimeerd BEELD JEMPI MONSERÉ KRIJGT OOK EINDELIJK VERDIENDE PLEK CHARLOTTE DEGEZELLE

12 mei 2018

02u32 0 Roeselare 150 jaar nadat op Krottegem de eerste kermiskoers uit de Belgische geschiedenis gereden werd, wordt deze volgend jaar op 2 juni 2019 nieuw leven ingeblazen dankzij de Ransels. Krottegemse wereldkampioen Jempi Monseré wordt dan ook geëerd met een standbeeld.

Als thuisstad van meerdere wereldkampioenen, KOERS, Museum van de Wielersport, het Dovy Natourcriterium en ga zo maar door mag Roeselare zich zonder gêne wielerstad noemen. Wat weinigen weten, is dat de wieg van de kermiskoersen ook in Roeselare, en meer bepaald in Krottegem, stond. "In 1869 was er in Roeselare een soort kerkenoorlog tussen de parochies Sint-Amand en Onze-Lieve-Vrouw. Om de 'kerk in het midden te houden' kregen de Krottegemnaars van het stadsbestuur het voorrecht om tijdens de kermisfeesten een vélocipèdekoers te organiseren", vertelt Frank Wauters, voorzitter van de Krottegemse Ransels.





De renners namen het toen nog niet tegen elkaar op met koersfietsen zoals we die nu kennen, maar met vélocipèdes, fietsen met een gigantisch voorwiel en een klein achterwieltje. "Het werd een groot succes en meteen was de eerste kermiskoers uit de Belgische geschiedenis geboren. Hier in Krottegem, bij ons!", zegt Wauters. "Volgend jaar vieren we de 150ste verjaardag van dit gebeuren, waar we fier op mogen zijn. Daarom blazen we met de Krottegemse Ransels de Kermiskoers nieuw leven in op zondag 2 juni 2019, op de Krottegemse Feesten. De eerste voorbereidingen zijn al begonnen. Dit weekend zijn het Krottegemse Feesten, maar kort na de afloop komt de werkgroep binnenkort al voor een eerste keer samen." Veel details zijn er nog niet geweten enkel dat de kermiskoers sowieso de Onze-Lieve-Vrouwemarkt, het epicentrum van de kermis, zal aandoen.





Inhuldiging beeld

Nog op 2 juni 2019 wordt hulde gebracht aan Jean-Pierre Monseré, voor eeuwig wereldkampioen nadat hij in 1971 verongelukte tijdens de kermiskoers van Retie. "In 2012 kreeg Jempi al een standbeeld. Beeldhouwer Isidoor Goddeeris tekende toen een ontwerp uit, maar door omstandigheden is het project op de lange baan geschoven. Maar uitstel is geen afstel. We zijn vast van plan om de inhuldiging van het standbeeld van onze Krottegemse wereldkampioen te laten samenvallen met de herdenking van de 150ste verjaardag van de Krottegemse Kermiskoers. We mogen dan ook gerust spreken van een wielerhoogdag 'in the making'."





Waar het beeld komt, moet nog uitgemaakt worden. "Er zijn drie mogelijkheden: aan KOERS, op de Onze-Lieve-Vrouwemarkt ofwel op één van beide locaties met een miniatuur op de andere plek", besluit Wauters.