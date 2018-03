Eerste exemplaar sluitstuk Juulkie voor burgemeester Declercq 20 maart 2018

3,5 jaar nadat de Vrienden van Juul Plastiek het tweede deel van Juulkie - het meesterwerk van Roger Slosse - lanceerden, is nu het derde deel en sluitstuk van de reeks klaar. Het eerste exemplaar van het boek werd overhandigd aan burgemeester Kris Declercq (CD&V). Het boek is opnieuw volledig in het Roeselaars geschreven. Het wordt officieel voorgesteld op 24 maart tijdens een doopfeest in het Muzenestje.





(CDR)