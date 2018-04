Eerste appartementen in 20 jaar RESIDENTIE GERMANUS GEEFT INVULLING AAN VERLATEN ALDI-SITE CHARLOTTE DEGEZELLE

05 april 2018

02u46 1 Roeselare Met Residentie Germanus verrijzen er voor het eerst in dik 20 jaar nieuwe appartementen in de dorpskern van Beveren. Op de site waar je tot in 2015 kon winkelen in de Aldi, wordt tegen juli 2019 een 'inbreidingsproject', goed voor 25 appartementen, gerealiseerd. De interesse is groot.

Terwijl in Rumbeke en Roeselare de appartementen als paddenstoelen uit de grond schieten, dateert het meest recente flatgebouw in het hart van Beveren, op de hoek van het Sint-Germanusplein en de Leegstraat, al van 23 jaar terug. Maar daar komt snel verandering in.





"Het stadsbestuur wil de Beverse dorpskern beschermen en laat daardoor geen hoogbouw toe. In het verleden waren er al enkele plannen voor appartementen maar die sprongen daardoor steeds af", vertelt Michael Paelinck van Bricx Vastgoed. "Voor de Aldisite hadden ze een goed inbreidingsproject voor ogen. Een mooie invulling van de verouderde site in combinatie met vergroening."





Drie verdiepingen

Dat wordt Residentie Germanus. Langs de Beversesteenweg is de leegstaande Aldiwinkel al gesloopt en de site van 2.900 vierkante meter omgeturnd tot bouwput.





"De residentie is goed voor 25 ruime leefappartementen, een mix van één- tot drieslaapkamerappartementen, met mooie zuidgerichte terrassen", weten zaakvoerders Philippe De Backer en Maxim Roelens van Bricx. "De residentie telt bovenop het gelijkvloers drie verdiepingen en ondergronds voorzien we 25 parkeerplaatsen. Aan de achterkant van het gebouw komen bijkomende parkings en we realiseren ook een grote gemeenschappelijke tuin. Er is gekozen voor een strakke, moderne maar ook tijdloze architectuur van de hand van Geert Berkein."





De oplevering van het project is voorzien voor 1 juli volgend jaar. Donderdagavond werd het project gelanceerd in 't Bourgondisch Kruis en de interesse van de Bevernaars was direct groot. Een 100-tal mensen waren ingeschreven.





"Nog voor vanavond waren er al drie appartementen in optie", zegt Michael. "Hoewel er in Roeselare heel vaak gezegd wordt dat er al veel te veel appartementen zijn en bijgebouwd worden, bewijzen we hier het tegendeel. In Beveren is er echt een gebrek en dus veel vraag naar moderne appartementen. Heel wat Bevernaars die een dagje ouder worden ervaren dat hun woningen te groot worden en willen verhuizen maar toch in hun eigen gemeente blijven. Ook informeren veel mensen die van Beveren afkomstig zijn maar door de jaren elders gingen wonen en nu ze iets ouder worden toch graag naar hun roots willen terugkeren."





Meer info op www.germanus-beveren.be.