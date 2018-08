Eerst jurkje kopen, daarna bouwmateriaal BUILDINC OPENT IN WINKELSTRAAT POP-UP TUSSEN KLEDINGZAKEN CHARLOTTE DEGEZELLE

25 augustus 2018

02u36 0 Roeselare In de Ooststraat, dé Roeselaarse winkelstraat, kan je tijdens je zoektocht naar het perfecte paar schoenen of jurkje van je dromen nu ook... bouwmateriaal kopen. In de pop-up van Buildinc vind je vloertegels, trapleuningen of kan je zelfs een volledige woning van riolering tot afwerking aanschaffen.

William Gruwier van Buildinc geeft toe dat de locatie eerder apart is. "Velen hebben ons gek verklaard toen ze hoorden dat we een winkel wilden openen in de Ooststraat", zegt hij. "Het lijkt logischer dat wij ons zouden vestigen op een industrieterrein, maar daar heb je geen passage en kunnen we onze producten niet echt testen op een publiek. Hier in de Ooststraat kunnen we geïnteresseerden uitnodigen, maar hebben we tegelijk ook veel passanten."





En die zijn duidelijk niet alleen geïnteresseerd in de traditionele 'winkelstraatproducten' als schoenen en kleding. "We hadden aanvankelijk geen grote verwachtingen en kozen ook voor een pop-up van één jaar. Maar we kunnen zelf amper geloven hoe goed we hier zitten. De passage hier in het verkeersvrije deel van de Ooststraat is enorm. De interesse is bovendien groot en we mogen nu al stellen dat onze business al ronddraait voor een jaar. Quasi iedereen die bij ons binnenstapt, koopt."





Veel dames

Zijn het dan alleen mannen die, terwijl hun vrouw ergens in een pashokje staat, over de vloer komen bij Buildinc? "Allesbehalve! Bij 90 procent van de koppels zijn het de dames die als eerste stoppen aan onze etalage. We hebben er dan ook voor gekozen om de mooie items zoals parket, tegels en verlichting in de etalage te plaatsen. Die werken als 'trigger' om ons volledige verhaal te vertellen." Kernwoorden van de bouwmaterialen die Buildinc aanbiedt, zijn duurzaam, (energie-)efficiënt, kostenbesparend, snel, exclusief vernieuwend en met een lange garantie. "We runnen onze groothandel voor zowel installateurs als particulieren met vier vennoten, die elk een andere expertise hebben: van metaalconstructie over vloer- en gevelbekleding tot buitenschrijnwerk. Bij Buildinc hebben we alles in huis voor de bouw, renovatie en afwerking van een woning: sneller, groener en slimmer. Alle producten worden exclusief bij ons verkocht." Opmerkelijke item in hun gamma is alvast het EcoHomePanel, gemaakt op basis van frigopanelen en waarmee je op amper 35 dagen een woning kan bouwen, en met een bijpassend klimaatsysteem dat warmte-energie onttrekt aan de afvallucht en zo het sanitair warm water of de verse buitenlucht verwarmt.





Buildinc in de Ooststraat 136 is standaard op vrijdag- en zaterdagmiddag open. De rest van de week kan je er terecht op afspraak.