Eerbetoon aan moed van vergeten verzetsheld MSKA ONTHULT PLAQUETTE AAN GRAF VAN LUCIEN VAN MOERBEKE CHARLOTTE DEGEZELLE

24 april 2018

02u24 0 Roeselare MSKA Roeselare onthulde gisteren op de oude stedelijke begraafplaats een plaquette aan het graf van oud-leerling Lucien Van Moerbeke. In WOI verzette Van Moerbeke zich tegen de Duitse bezetter en belandde drie weken in de gevangenis, in WOII was hij lid van het verzet en overleefde hij ternauwernood het concentratiekamp Buchenwald.

"De huidige oorlogen zijn ten zeerste te betreuren. Ik hoop dat de mensen toch eens begrijpen dat ze het enkel door onderhandelen kunnen klaren." Het zijn de woorden van Lucien Van Moerbeke die 32 jaar na z'n overlijden dankzij het MSKA Roeselare vereeuwigd werden op een plaquette bij z'n graf. Een boodschap die lang na beide wereldoorlogen nog actueel is en die de school wil meegeven aan haar leerlingen en iedereen die een bezoek brengt aan de oude begraafplaats.





Het initiatief voor de huldiging komt van leerkracht Paul Gordyn die een tiental jaar geleden toevallig op Van Moerbekes levensverhaal stootte.





"In ons schoolarchief - Lucien was in WOI leerling van de Wereldlijke School voor Jongens wat een voorloper was van het MSKA - vond ik een brochure met zijn verhaal. Hij was amper 15 jaar toen hij een Duitse aanplakbrief van de muur trok en drie weken gevangenisstraf kreeg. In WOII sloot hij zich aan bij de verzetsgroep Het Belgisch Legioen. Aanvankelijk verdeelde hij de "Vrije Belg", later nam hij ook deel aan sabotageacties. Hij was elektricien, wat hem de codenaam Volta opleverde. Vermoedelijk is hij verraden en op een ochtend in juli 1943 lichtte de Gestapo hem uit bed. Via een dodenmars belandde hij in het concentratiekamp Buchenwald dat hij nipt en als invalide overleefde. Met zijn protest tegen oorlogsagressie en zijn verzet tegen het nazi-régime gaf Lucien blijk van een aantal waarden als respect, gelijkwaardigheid en engagement die wij als school hoog in het vaandel dragen."





Bij het eerbetoon wou Paul graag de familie van Lucien betrekken. Maar de naaste familie woont in Luxemburg en geeft niet thuis.





Concessie vernieuwd

"Toevallig kwam ik toch nog nazaten op het spoor. Twee jaar terug zag ik dat de concessie van Luciens graf vervallen was. Ik wou bij de stad informeren of een peterschap mogelijk was, maar kreeg te horen dat de concessie vernieuwd was. Zo belandde ik bij Carl Van Moerbeke in Heuvelland."





"Zelf heb ik jarenlang niets geweten over Lucien", pikt Carl in. "Ik was amper acht toen hij stierf. Maar ik ben wel altijd geïnteresseerd geweest in beide wereldoorlogen. Toen ik zes jaar geleden in een boek over het verzet iets las over Lucien ben ik gaan speuren in onze familiegeschiedenis. M'n respect voor hem is groot en ik vond al langer dat er eens iets rond zijn persoon moest gebeuren. Ik verlengde al de concessie op z'n graf, maar het initiatief van het MSKA is echt de kers op de taart. Lucien verdient dit. Hij was niet alleen een verzetsheld, maar ook een oorlogsinvalide die ondanks alles toch altijd bleef doorzetten."