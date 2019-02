Eenmansactie aan Sint-Amandskerk voor menswaardig beleid Sam Vanacker

15 februari 2019

17u19 1 Roeselare Op precies honderd dagen voor de verkiezingen heeft Roeselarenaar Raymond Meseure (57) vrijdag op eigen houtje een actie georganiseerd aan de Lokaalmarkt in de Sint-Amandskerk. De man wil dat de nationale politiek een menswaardiger koers vaart.

“Mijn initiatief is er gekomen na het lezen van de campagne van burgerbeweging Hart Boven Hard over Artikel 23 uit de grondwet. In dat artikel staat dat iedereen het recht heeft een menswaardig leven te leiden. Daar sluit ik me volledig bij aan en ik heb besloten mijn steentje bij te dragen. In de honderd dagen voor de verkiezingen ga ik 23 persoonlijke acties voeren door op openbare plaatsen gesprekken aan te gaan met de mensen.”

Volgens Raymond is de politiek van de afgelopen vier jaar te erg doorgeslagen naar de rechterkant van het politieke spectrum. “De publieke opinie is deels mee opgeschoven, maar nu beseft de man in de straat dat de slinger te ver is doorgeslagen. Mensen komen op straat. Gele hesjes, klimaatbetogingen, de stakingen... Er zit iets grondig fout en daar heeft het huidige beleid veel mee te maken. Alles is ‘tegen’, niks is ‘voor’.”

Raymond voerde vrijdag gesprekken met tien voorbijgangers in de hoop ze de voorstellen van Hart Boven Hart te doen ondertekenen. “Ik wil zoveel mogelijk stembiljetten verzamelen en daarna op zondag 12 mei in Brussel deelnemen aan de Mars voor Artikel 23, een organisatie van Hart boven Hard.”

