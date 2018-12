Eén lichtgewonde bij ongeval met drie auto’s AHK

10 december 2018

19u08

Bron: Eigen info 0

In de Hippoliet Spilleboutdreef in Roeselare kwam het maandagavond omstreeks 18 uur tot een botsing tussen drie auto’s. Vooral de klap tussen twee monovolumewagens zorgde voor heel wat schade. Een Ford greep een grijze monovolumewagen in de flank. Daardoor kwam de passagier geklemd te zitten in het voertuig. De brandweer snelde ter plaatse om de vrouw uit haar penibele situatie te helpen. Zij werd met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeval precies kon gebeuren is niet helemaal duidelijk. Door het ongeval was de Hippoliet Spilleboutdreef een tijdje afgesloten voor het verkeer.