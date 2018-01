Een kwart achter stuur met glaasje te veel op 02u39 0

Opmerkelijk: alle overtreders konden bij een controle in Izegem geklist worden. Maar liefst 1 op 4 blies positief. Bij een controle in Roeselare en dynamische controles met anonieme wagens waren de 90 gecontroleerde automobilisten voorbeeldig. Twee niet-verzekerde bromfietsen en één onverzekerde wagen zijn in beslag genomen. Eén automobilist reed ondanks een rijverbod toch met de wagen. (LSI)