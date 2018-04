Eén bezwaar tegen afschaffing Veldbosstraat 21 april 2018

Maandag buigt de gemeenteraad zich over de afschaffing van de Veldbosstraat voor de realisatie van zone van 20 hectare voor glastuinbouw.





Ondertussen werd duidelijk dat er tegen de afschaffing maar één bezwaar werd ingediend. Dat ging niet zozeer over de afschaffing van de weg maarover een versnelde realisatie van de ontsluitingsweg. Als de gemeenteraad maandag haar fiat geeft, is het vervolgens aan de provincie om definitief knopen te hakken.





Eenmaal afgeschaft wordt de straat uit het openbaar domein gelicht en kan het tracé verkocht worden aan de West-Vlaamse Intercommunale (WVI)om opgenomen te worden in het serrecomplex dat zij ontwikkelen.





