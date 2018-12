Eddy toont WOI door de ogen van Belgische brancardier CDR

13 december 2018

11u12 2

Eddy Lepez stelde in september een unieke film voor. 100 jaar nadat de Waalse brigadier brancardier Arthur Franklemon de Eerste Wereldoorlog fotografeerde, stapt Lepez in zijn voetsporen. Van de locaties op de foto’s van Franklemon maakt hij luchtbeelden. Die werden tot een film die de Belgische kant van WOI belicht. De film wordt op 27 en 28 december gratis vertoont om 20 uur in het bioscoopzaaltje van Michels Filmmuseum in de Gladiolenstraat. Eddy vraagt wel om je komst te bevestigen via 0486/35.13.77. De film duurt een uurtje en is ook op DVD te koop op beide avonden. Je betaalt er 15 euro voor.