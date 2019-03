Eddy Packet is Keizer Carnaval CDR

23 maart 2019

Eddy Packet van RCV ’t Motje is gisterenavond verkozen tot Prins Alexander XXXV. Hij haalde het van Wendy Samyn die opkwam voor OVD Biertunnegies. Eddy wist zich eerder al tot prins carnaval te kronen in 1999 en 2009. Een decennium later slaagde hij er gisteren opnieuw in waardoor hij zich zelfs keizer mag noemen, een titel waarop niet enkel Eddy maar heel RCV ’t Motje keihard aasde. Dat bewezen ze gisterenavond nog voor de eigenlijke verkiezing. Ter ondersteuning van hun kandidaat, en als verrassing voor Eddy, organiseerden ze een optocht van hun lokaal, café ’t Motje, in de Rumbeeksesteenweg, richting feesttent op de Grote Markt. Voorop reed een oude brandweerwagen, gevolgd door tientallen supporters van Eddy. Packet zelf werd meegevoerd in een cabrio en een bus sloot het geheel af. Het is ondertussen van 1988 geleden dat er in Roeselare nog eens een carnavalist de keizerstitel wist te veroveren. Die eer was toen weggelegd voor Gino Pattyn die de prinsentitel veroverde in 1986,1987 en 1988. Vroeger kon je maar keizer worden als je drie keer prins was geweest in vijf jaar. Op vandaag tellen alle titels uit het verleden me.

De prinsenverkiezing was de traditionele opening van het Rodenbach Carnaval. Vanmiddag is er kindercarnaval en vanavond strijden Jens Haccour van de Carnavalraad Staden en Walter ‘Snoopy’ Mertens’ van de Caloriebommetjes uit Roeselare voor de nationale titel van Holebi Regenboogprins. Kers op de taart wordt zondag de carnavalsstoet. Meer details over het programma op www.roeselare.be.