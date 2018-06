E403 dicht na ongeval met truck 21 juni 2018

02u35 0

Drie ongevallen in vier uur hebben gisteren heel wat verkeershinder veroorzaakt op de E403. Na het tweede ongeval, waarbij een vrachtwagen kantelde, moest de snelweg zelfs worden afgesloten. Tegen de avondspits was de situatie weer normaal.





Bij het eerste ongeval om 10.30 uur in Lichtervelde, op de grens met Torhout, botste André Vlaeminck uit Sint-Andries met zijn Seat Alhambra tegen een Nederlandse vrachtwagen. De man was bijna thuis na een vakantie, maar was in slaap gevallen achter het stuur. Hij raakte lichtgewond. Door het ongeval ontstond een file van drie kilometer. Een Roemeense trucker merkte dat echter te laat op. Hij gooide zijn stuur om en kon een botsing met zijn voorliggers vermijden, maar door het bruusk manoeuvre kantelde zijn vrachtwagen. Een groot deel van de lading, ijzeren componenten voor industriële stapelrekken, belandde op de pechstrook, op de berm en in de gracht. Het duurde een hele tijd voor alles opgeruimd was. De wegpolitie sloot de snelweg af aan de afrit Roeselare-Beveren, zodat de hulp- en depannagediensten veilig konden werken. Aan die afrit gebeurde rond 14 uur nog een ongeval. Een automobilist botste op een stilstaande vrachtwagen en raakte lichtgewond.





Om 15.40 uur werd de snelweg weer geopend, maar aan het zware ongeval in Lichtervelde moest het verkeer nog een tijdje over één rijstrook. (VHS)