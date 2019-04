E-Dance versmelt met Hypnosis Dance Academy CDR

08 april 2019

Hypnosis Dance Academy neemt E-Dance, de dansschool van Emilie Houwen gevestigd langs de Langebrugstraat, onder haar vleugels. “Na een paar maanden overleg werden nu de laatste handtekeningen geplaatst. E-dance gaat vanaf 1 juli 2019 verder onder de naam Hypnosis Dance Academy HAVEN”, staat te lezen op de Facebookpagina van Hypnosis Dance Academy. “Hypnosis neemt eveneens de zomerkampen over. Hiermee verdubbelen we ons aanbod fun-danscursussen en kan men voor eenzelfde scherpe prijs , zijnde 79 euro voor 15 lessen of 150 euro voor 30 lessen, op twee locaties in Roeselare kiezen uit een kleine 100 danscursussen. Bij Hypnosis kiezen we bewust voor meer lessen met minder grote groepen zodat we de nodige kwaliteit kunnen garanderen. Bovendien kunnen beide locaties mee profiteren van de vele acties en events die we voor onze leden aanbieden.”