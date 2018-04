Dwars over de Mandel zoekt groepen 17 april 2018

Het Roeselaarse Klein Seminarie houdt op vrijdag 4 mei voor de dertiende keer Dwars over de Mandel. Wat begon als een wedstijd met 500 deelnemers groeide in iets meer dan een decennium uit tot een loopevent met meer dan 3. 000 sporters. Van kinderen tot fanatieke lopers, iedereen is welkom op de grootste stratenloop van midden-West-Vlaanderen. Er zijn opnieuw een kidsrun, de stratenloop over 3,5 kilometer en de stratenloop over 10 kilometer.





Nieuw dit jaar is de mascotte: Suka de tijger. Daarnaast willen de organisatoren ook groepen aan het lopen krijgen. Meer info en inschrijven via www.dwarsoverdemandel.be. (CDR)