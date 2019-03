Dwars over de Mandel hoopt verkeersinfarct te vermijden door goeie communicatie CDR

18 maart 2019

08u26 0 Roeselare Dwars over de Mandel, het loopevent georganiseerd door het Klein Seminarie, is op vrijdag 10 mei aan z’n 14e editie toe. Die heeft traditioneel z’n impact op de verkeerssituatie in de stad en dat is net het aandachtspunt van de organisatie dit jaar.

Opnieuw worden er meer dan 3.000 sportievelingen, van actieve kinderen over start-to-runners tot fanatieke loper, verwacht voor de grootste stratenloop van Midden-West-Vlaanderen bestaande uit een kidsrun op de piste en een stratenloop van 3,5 en 10 kilometer. Wie zich de voorbije jaren tijdens Dwars over de Mandel met de wagen in het centrum waagde, weet dat dit geen evidentie is. “We willen dit jaar goed communiceren over de verkeerssituatie in de stad”, zegt Siebe Snaet. “Omwille van het verkeer in de binnenstad wordt het eerste startschot pas om 19.45 uur gegeven voor de 3,5 kilometer. De 10 kilometer vertrekt een halfuur later. Het parkeerverbod gaat in vanaf 16 uur tot en met 22 uur en het parcours wordt afgesloten vanaf 19.15 uur tot en met 22.00 uur. Het centrum met de wagen bereiken zal praktisch niet mogelijk zijn tussen 19.15 uur en 22 uur. We adviseren de vele lopers om met de fiets naar de wedstrijd te komen. Indien ze toch met de wagen komen, vragen we hen gebruik te maken van de parkings aan de rand van de stad.”

Voor de deelnemende groepen en kinderen heeft de organisatie iets speciaals in petto.“Jaar na jaar groeit het deelnemersaantal dat in groep loopt”, weet Siebe. “Vorig jaar verwelkomden we meer dan 30 groepen. Dit jaar kunnen die sportieve collega’s, oud-klasgenoten, vrienden,… zich voor de wedstrijd laten vereeuwigen door onze fotograaf. De foto krijgt men de dag na de wedstrijd digitaal toegestuurd. Bovendien maken groepen kans op de hoofdprijs van de tombola: een gepersonaliseerde groepsprijs ter waarde van 500 euro. Voor de kinderen is daarentegen onze mascotte Suka de tijger aanwezig.”

De opbrengst, vorig jaar meer dan 22.000 euro, gaat traditioneel naar vijf onderwijsprojecten die het Klein Seminarie steunt in India. Inschrijven kan via www.dwarsoverdemandel.be waar ook alle info over het loopevent te vinden is. Voor de eerste 200 voorinschrijvers voor de 3,5 of de 10 kilometer is er een gratis t-shirt ontworpen door Eva Vaneeckhout.