Dwars door Vlaanderen start weer op Grote Markt CDR

02 april 2019

Het startschot van wielerklassieker Dwars door Vlaanderen wordt op woensdag 3 april opnieuw op de Roeselaarse Grote Markt gegeven. Het officieuze startschot weerklinkt om 12.15 uur. Het peloton maakt eerst een ritje door het centrum van de stad en om 12.25 uur wordt de wedstrijd officieel op gang getrokken op de Ardooisesteenweg.

Wie naar het centrum afzakt, houdt best rekening met enkele tijdelijke verkeersmaatregelen. Zo is het van 4 tot 13.30 uur verboden te rijden op de Botermarkt, zijn de parking op het Polenplein en de Grote Markt verboden terrein vanaf dinsdag 2 april om 14 uur tot en met woensdag om 16 uur. Op woensdag is het vanaf 9 uur verboden te rijden in de Ooststraat tussen de Grote Markt en de Poststraat, aan het Polenplein tussen de Sint-Alfonsusstraat en de Leenstraat, in de Zuidstraat, de Meensesteenweg tussen de Bollenstraat en de Sint-Michielsstraat, de Sint-Michielsstraat, de Iepersestraat tussen de Bollenstraat en de Zuidstraat, het Sint-Michielsplein, de Vrouwenstraat, de Manestraat, de Patersstraat en de Noordstraat tussen de Albrecht Rodenbachstraat en de Ooststraat. Ook zijn er heel wat straten in het centrum waar plaatselijk verkeer geldt en er niet geparkeerd mag worden. Het volledige tijdelijke verkeersreglement vind je op www.roeselare.be.