Dwaallichtjestocht door Beitem CDR

07 januari 2019

08u01 0

Op zaterdag 12 januari organiseert VELT Ledegem-Beitem een Dwaallichtjestocht. Het gaat om een avontuurlijke wandeling van een zestal kilometer doorheen de akkers en weiden in en rond Beitem. Op de stopplaatsen kan je genieten van een kop heerlijke soep en een warme hap. Na de tocht wordt er van heerlijke pannenkoeken gesmuld. De bar is eveneens open tot in de late uurtjes. Voor de deelnemers zijn laarzen en een sterke zaklamp absoluut noodzakelijk. Deelnemers aan de Dwaallichtjestocht melden zich om 19 uur aan zaal De Schakel in de Meensesteenweg in Beitem. Volwassenen betalen 6 euro, kinderen 4 euro. Vooraf inschrijven is nodig en kan op 0496/33.54.31.