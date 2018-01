Duwtje in de rug voor moestuin MSKA 02u40 0 Foto Joke Couvreur De leerlingen van MSKA zijn klaar voor de aanleg van een mooie moestuin.

MSKA Roeselare start met de aanleg van een educatieve en ecologische moestuin op campus Groenestraat. Ze krijgen een financieel duwtje in de rug van Het Fonds Duurzaam Materialen- en Energiebeheer.





Dat fonds wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting en de Bond Beter Leefmilieu. "Het is de bedoeling om zo snel mogelijk te starten met de aanleg, maar we zijn wel afhankelijk van het weer", vertelt Ine Cappelle. "We plannen workshops, een bezoek aan een schoolmoestuin in freinetschool De Bonte Specht en natuurlijk de aankoop van materiaal, kweekbakken en fruitbomen. Het zijn de leerlingen Verzorging die in de tuin aan de slag zullen gaan. Zij zullen instaan voor de de kweek van groenten, die ze ook zullen bereiden tijdens de kooklessen. We willen hen ook boodschappen rond verspilling en composteren meegeven. Daarom zullen er ook kippen rondlopen." (CDR)